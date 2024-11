Cor 23 luglio 2022 Akènta Fest: sold out lo spettacolo di Gabry Ponte Tutto pronto per lo show del dj italiano: appuntamento sabato 23 luglio all’Opera Beach Arena, sul Poetto di Quartu Sant’Elena. Gli ingressi sono già tutti prenotati.



QUARTU SANT'ELENA - Gabry Ponte, uno dei più importanti dj italiani, è pronto a infiammare l’estate della Sardegna con uno straordinario show all’interno dell’Akènta Summer Fest, evento firmato dalla Cantina Santa Maria La Palma. Sabato 23 luglio l’Opera Beach Arena, spazio eventi e teatro all’aperto situato sul Poetto di Quartu Sant’Elena, ospiterà uno spettacolo unico, molto atteso in tutta la Sardegna.



L’Akènta Summer Fest inizierà alle 22.30 e sarà una serata dedicata alla musica e allo spettacolo. Alla consolle si alterneranno dj locali come Roly, E.Cabua, Angelo, Simonluca (da Radiolina) e il grande ospite Gabry Ponte, pronto a stupire tutti con il suo show infuocato. Gabry Ponte è una colonna della musica dance italiana: fondatore degli Eiffel65, autore di hit da milioni di ascolti, negli anni ha saputo intrattenere migliaia di persone con i suoi show ad alto contenuto di energia e grande coinvolgimento. I video dei suoi live su Youtube, con milioni di views, raccontano la sua straordinaria capacità dal vivo, sottolineando le sue perfomance da vero “animale da palco”.



L’evento Akènta Summer Fest è un grande regalo della Cantina Santa Maria La Palma alla Sardegna: gli ingressi, gratuiti previa registrazione sul sito www.akentasummerfest.it attraverso diversi momenti di “ticket release”, sono andati sold out in poche settimane. Un appuntamento firmato Akènta, lo spumante sardo della Cantina Santa Maria La Palma, simbolo dell’isola e sinonimo di Sardegna e divertimento.