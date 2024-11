S.A. 25 luglio 2022 Folkuore Summer Folk Fest a Sassari Sul palco sabato 30 luglio si alterneranno, tra gli altri, il Gruppo Folk San Nicola di Sassari, i Tenores di Neoneli, il comico sassarese Giuseppe Masia, il Gruppo Folk Santu Jagu di Ittireddu



SASSARI - Sabato 30 luglio, alle ore 21, in piazza Monica Moretti a Sassari - nell’ambito degli eventi previsti per Sassari Estate 2022 - si svolgerà il Folkuore Summer Fest per la direzione artistica del Gruppo Folk San Nicola di Sassari, presidente Antonello Gaspa. La serata, condotta dalla giornalista Luciana Satta, sarà aperta dal compositore e polistrumentista Nicola Agus che, con i suoi strumenti musicali, dalla Sardegna abbraccia il Mediterraneo, arriva dalla Spagna fino alla Tunisia e all’Armenia, percorrendo un genere del tutto personale.



Nel suo “viaggio” le sonorità della Sardegna, rappresentate da strumenti come le Launeddas, svestiranno gli abiti della tradizione, entrando in un mondo di suoni moderni e contemporanei, in cui lo strumento è valorizzato in ogni suo aspetto tecnico e sonoro. Sul palco per Folkuore Summer Folk Fest si alterneranno poi, oltre al Gruppo Folk San Nicola di Sassari, i Tenores di Neoneli, il comico sassarese Giuseppe Masia, il Gruppo Folk Santu Jagu di Ittireddu, l’istrionico Soleandro con Luca Rocca, giovane talento di Gavoi e, infine, il Gruppo Folk Beata Vergine del Rimedio di Ozieri.



Folkuore è il progetto che il Gruppo Folk San Nicola di Sassari porta avanti da cinque anni con l’obiettivo di celebrare e di promuovere la tradizione sarda, ma anche di sostenere iniziative a scopo benefico. L’Associazione ha infatti contribuito negli anni a una campagna di screening cardiologico pediatrico, all’acquisto di attrezzature per il reparto di neonatologia dell’AOU di Sassari e alle cure palliative destinate ai pazienti oncologici. Questa volta, i ricavi dell’evento saranno devoluti al Rifugio Gesù Bambino di Sassari per le bimbe abbandonate.