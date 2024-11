S.A. 27 luglio 2022 Il duo Valdés e D´Rivera per Dromos Dromos festival: domani a Oristano le stelle della musica cubana Chucho Valdés e Paquito D´Rivera in concerto in piazza Duomo (ore 22). Tutto esaurito per Ludovico Einaudi a Tharros il 3, 4 e 5 agosto



ORISTANO - Prosegue nella sua Oristano il cammino della ventiquattresima edizione di Dromos, il festival organizzato dall'omonima associazione culturale, che fino al 13 agosto viaggia tra la "città di Eleonora" e altri centri e località della sua provincia (più un'appendice il 27 agosto a Neoneli) riconoscendosi sotto il titolo "Saltimbanchi ". Domani sera (giovedì 28 luglio), alle 22, riflettori puntati in piazza Duomo su due stelle di prima grandezza della musica afro-cubana: Chucho Valdés e Paquito D'Rivera, amici nella vita e compagni musicali da circa sessant'anni, un sodalizio capace di conquistare più di 25 Grammy e Latin Grammy, tra molti altri importanti riconoscimenti. Il concerto di domani sera (giovedì) in piazza Duomo è realizzato con il sostegno del Comune di Oristano, in collaborazione con la Curia Arcivescovile di Oristano e il Museo Diocesano Arborense.



Nonostante gli ottant'anni compiuti lo scorso 9 ottobre, il pianista, compositore e band leader Chucho Valdés, considerato l'artista più influente nel jazz afro-cubano moderno, continua a scrivere e mettere in piedi progetti avanguardistici e ambiziosi, muovendosi sapientemente tra gli elementi della tradizione musicale della sua terra, il jazz, la musica classica, il rock e altri generi, sublimati in uno stile profondamente personale. Il 2021 l'ha visto ricevere il premio alla carriera dalla Latin Academy of Recording Arts & Science diventando membro della Latin Songwriters Hall of Fame. Classe 1948, Paquito D'Rivera è un sassofonista e clarinettista dotato di abilità artistica e indiscussa maestria nel jazz latino, capace di conquistare numerosi successi anche come compositore classico. Nato a L'Avana, si è esibito fin da giovanissimo con l'Orchestra del Teatro Nazionale, studiando al conservatorio della sua città, diventato a soli diciassette anni un solista di primo piano con la Orchestra Sinfonica Nazionale Cubana.



Venerdì (29 luglio) Dromos prosegue il cammino ancora a Oristano, con il secondo appuntamento della mini rassegna cinematografica "Saltimbanchi, illusionisti e giocolieri della vita": nel Giardino dell'UNLA in via Carpaccio, proiettori accesi alle 21 (ingresso libero) per "Non è ancora domani (La Pivellina)", un film del 2009 di produzione austriaca, diretto da Tizza Covi e Rainer Frimmel. La storia ruota intorno a una bambina di due anni, Asia, abbandonata dalla madre in un parco e trovata per caso da una donna del circo, Patti, che vive col marito in una roulotte alla periferia di Roma. La piccola ha addosso un biglietto in cui la mamma ha scritto di prendersi cura di lei e che tornerà a riprenderla. Patti accoglie Asia nella sua roulotte, e così la bambina conosce la piccola comunità di circensi, uno spazio modesto e precario, ma ricco di relazioni, di umanità e di tolleranza.