S.A. 27 luglio 2022 Festival delle Bellezze fa tappa a Sassari Il festival domenica 31 luglio tornerà a Sassari nel Chiostro della Chiesa di Santa Maria di Betlem che farà da scenario alla rassegna corale “Voci per i Candelieri”



SASSARI - Dopo il successo dei primi cinque appuntamenti, prosegue il viaggio del “Festival delle Bellezze” tra i luoghi più suggestivi del Nord Sardegna. L’evento dedicato alla musica, alle arti e al patrimonio archeologico, monumentale e naturalistico della Provincia turritana, domenica 31 luglio, tornerà a Sassari nel Chiostro della Chiesa di Santa Maria di Betlem che farà da scenario alla rassegna corale “Voci per i Candelieri”, inserita nel cartellone degli eventi di “Sassari Estate”.



La manifestazione, giunta alla V edizione, è organizzata dall’associazione culturale-musicale Insieme Vocale Nova Euphonia, fondata da Vincenzo Cossu, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, dei Comuni ospitanti e con il sostegno della Camera di Commercio del Nord Sardegna, della Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro e della Confindustria Centro Nord Sardegna. Il Festival ha preso il via lo scorso 21 giugno e per tutte le tappe ha centrato il suo obbiettivo: esaltare l’incanto di luoghi quali il Castrum romano de La Crucca a Sassari, il sito prenuragico di Monte Baranta a Olmedo, la necropoli di Moseddu a Cheremule, il Nuraghe Santu Antine di Torralba e la Fontana S’Abbadorzu di Ittiri rendendoli i suggestivi teatri a cielo aperto dei concerti di Piero Marras, dei Tenores di Neoneli, di Maria Giovanna Cherchi e dei Bertas.



Il prossimo appuntamento, in programma l’ultimo giorno di luglio, costituisce un evento nato con l’intento di contribuire a puntare i riflettori sul mese della “Faradda”. A partire dalle 20:30, il coro Nova Euphonia e la Corale Studentesca Città di Sassari si alterneranno con le voci femminili del Coro Filarmonico della Sardegna- Fiori di Bach del M° Gianni Mastino e con il Coro de Iddanoa Monteleone del M° Paolo Carta. Valeria Secchi proporrà inoltre una performance voce e chitarra. Dopo una pausa nel mese di agosto, il “Festival delle Bellezze” riprenderà sabato 10 settembre a Cargeghe, alla scoperta di un gioiello del romanico sardo: la piccola chiesa campestre di Santa Maria 'e Contra.



Nella foto: cìChiesa di Santa Maria Betlem a Sassari