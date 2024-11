Cor 28 luglio 2022 Tennis: Anastasia Ogno vince al Trofeo Sant´Anna Torneo Open "Trofeo Sant´Anna" con la vittoria nel singolare femminile dell´algherese Anastasia Ogno. Il Torneo ha visto la partecipazione di ben 25 tenniste provenienti da varie parti d´Italia



ALGHERO - Il 25 luglio 2022, nei campi in terra rossa del A.S.D. Città di Sale provincia di Alessandria si è concluso il Torneo Open "Trofeo Sant'Anna" con la vittoria nel singolare femminile dell'algherese Anastasia Ogno. Il Torneo ha visto la partecipazione di ben 25 tenniste provenienti da varie parti d'Italia.



Grande prestazione della tennista sarda accreditata della testa di serie numero uno, la quale attraversa uno splendido periodo di forma. In semifinale Anastasia incontra Debora Massocco ottima tennista della Polisportiva Derthona di Tortona che batte per 6.2 6.2.



In finale Anastasia trova Anna Raffaella Gafita del Tennis e Paddel Trezzano sul Naviglio (Milano) che supera con un agevole 6.2 6.2. Con questa vittoria Anastasia si conferma stabilmente nella nuova categoria operativa 2.7 acquisita in questo mese di luglio ed incrementa il suo bagaglio di punti utili per il prossimo salto di categoria.