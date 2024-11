Cor 2 agosto 2022 Polizia, sanzioni in Costa Smeralda Controlli amministrativi della Polizia di Stato in Costa Smeralda. Nel complesso sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di superiore ai 10.000 euro



ARZACHENA - Proseguono i controlli da parte del personale della Polizia Amministrativa del Commissariato di pubblica sicurezza di Porto Cervo, che in questo periodo hanno interessato anche le attività ricettive, gli esercizi pubblici, commerciali e locali di intrattenimento.



Le verifiche effettuate nell’ultimo periodo hanno prevalentemente interessato le località turistiche del comune di Arzachena, tramite un’attenta mappatura delle strutture ricettive. Tali controlli hanno portato all’individuazione di diverse attività, che hanno violato la prescritta ordinanza sindacale relativa all’emissione acustica di musica oltre l’orario consentito, senza alcuna autorizzazione.

E’ stata rivolta anche l’attenzione verso il contrasto agli abusivismi inerenti le attività di noleggio veicoli con conducente, effettuato in alcuni casi senza alcuna licenza ed anche alla somministrazione itinerante di alimenti.



Inoltre, i controlli hanno portato all’individuazione di due gioiellerie che operavano senza licenza.

Nel complesso sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di superiore ai 10.000 € e sono tutt’ora in corso ulteriori verifiche per eventuali ulteriori sanzioni anche di carattere penale.