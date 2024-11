S.A. 3 agosto 2022 Bitti inaugura Autunno in Barbagia La nuova edizione di “Autunno in Barbagia” comincerà il 3 e 4 settembre con le tappe di Bitti che apre la kermesse che ha un obbiettivo preciso. Oggi la conferenza stampa



NUORO - Dopo due anni di stop causato dalla pandemia Covid, ritorna la 22.ma edizione di “Autunno in Barbagia”, che vede coinvolti 32 Comuni dell’entroterra della Sardegna in un percorso tra tradizioni, cultura e gastronomia. Un ritorno alla normalità della manifestazione organizzata e promossa dalla Regione, Camera di Commercio di Nuoro e dalla sua Azienda Speciale ASPEN.



«Una bella boccata d’ossigeno per tutto l’entroterra. Per i nostri territori forse più genuini». Così l’assessore del Turismo, Gianni Chessa. L’iniziativa nasce con l’intento di promuovere il territorio, le sue eccellenze produttive e gli usi e i costumi locali che si rinnovano nei luoghi della tradizione. La nuova edizione di “Autunno in Barbagia” comincerà il 3 e 4 settembre con le tappe di Bitti che apre la kermesse che ha un obbiettivo preciso. Quello di far rivivere la manifestazione, dopo anni di paura e incertezza. “Autunno in Barbagia” è arrivata a contare più di 500 mila visitatori l’anno.