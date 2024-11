Cor 7 agosto 2022 A Musica sulle Bocche le coppie del jazz A Musica sulle Bocche sono di scena le coppie del jazz, nel segno della sperimentazione e dell´improvvisazione: lunedì 8 agosto a Tergu il duo Pittau-Scano e martedì 9 a Nulvi Sheppard-Tindiglia



OLBIA - A Musica sulle Bocche sono di scena le coppie del jazz, nel segno della sperimentazione e dell'improvvisazione. Lunedì 8 agosto appuntamento a Tergu dove alle 20.30, nella chiesa di Nostra Signora di Tergu, il duo composto dal trombettista Riccardo Pittau e dal pianista Matteo Scano presenterà “uname-r”. Martedì 9 agosto il festival approderà invece a Nulvi dove alle 21 nella chiesa di Santa Tecla, Marco Tindiglia e Andy Sheppard daranno vita al progetto “Meeting point”, un vero e proprio punto di incontro di personalità musicali e di luoghi dell’anima.



L’improvvisazione come connessione tra reale e astratto, la base su cui tromba ed elettronica dialogano con i tessuti del piano Rhodes creando immagini e prospettive sonore che invitano a comunicare con il mondo interiore di ciascuno di noi. Riccardo Pittau e Matteo Scano sono i protagonisti del progetto “uname-r” (dal nome del comando da terminale Bash, nei sistemi informatici GNU/Linux, che permette semplicemente di conoscere il nome del kernel, il nucleo del sistema operativo, in utilizzo). Un percorso basato su una sorta di viaggio, dove i due strumenti cavalcano loops e suoni elettronici in continuo mutamento, raccogliendo le brillanti anime musicali delle macchine.