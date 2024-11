Cor 9 agosto 2022 Service: Lotta al diabete 2022 Il Lions Clubs Alghero aderisce, in collaborazione con Lions for Health e il Distretto 108 L, all’iniziativa 100 piazze contro il diabete, con l’ausilio di un camper itinerante che si sposta di città in città per diffondere una massiccia azione di screening



ALGHERO - Il Lions Clubs Alghero aderisce, in collaborazione con Lions for Health e il Distretto 108 L, all’iniziativa 100 piazze contro il diabete, con l’ausilio di un camper itinerante che si sposta di città in città per diffondere una massiccia azione di screening con l’obiettivo di concorrere alla prevenzione del diabete. L’iniziativa si svolgerà in Sardegna dal 7 al 22 agosto. Giovedì 11 agosto il service si svolgerà ad Alghero. Nella Piazza Sulis, dalle 09.30 alle 11:30, sarà presente l’unità mobile dei Lions, attrezzata con a bordo personale sanitario, affiancato dai volontari del Lions Club Alghero e qui verranno effettuati tutti gli esami di diagnostica clinica e strumentale (glicemica, monitoraggio pressorio, esami del fundus).



Il camper è un prezioso strumento di prevenzione e sensibilizzazione alla prevenzione di alcune malattie con marchio LIONS e ha l’obiettivo primario di portare la prevenzione gratuita tra la gente. «I cittadini algheresi, ma anche gli ospiti della città potranno approfittare di questa occasione per accertarsi di non avere problemi di diabete», dichiara il presidente del Lions Club Alghero, Marco Di Gangi che ricorda, inoltre, come il Club da diversi anni sia impegnato in iniziative finalizzate alla prevenzione del diabete e al monitoraggio della glicemia.



Si deve ricordare, infatti, che la Sardegna è la regione che detiene il non invidiabile primato del maggior numero annuale di nuovi casi di diabete di tipo 1 superata solo dalla Finlandia. Anche il diabete mellito di tipo 2 - il cosiddetto diabete dell'adulto - è in costante e drammatica crescita per vari motivi: tra i principali, gli inadeguati stili di vita, una scorretta alimentazione, unitamente a una scarsa o totale assenza di attività fisica. Si ringraziano, per la preziosa collaborazione, i medici della ASL di Sassari, Distretto di Alghero. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Alghero.