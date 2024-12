S.A. 17 agosto 2022 A Stintino il ricordo di Enrico Berlinguer Quelle estati stintinesi… Al MuT un evento per ricordare Enrico Berlinguer nel centenario della sua nascita. Appuntamento venerdì 19 agosto



STINTINO - Venerdì 19 agosto 2022 alle ore 19:30 al Museo della Tonnara di Stintino Salvatore Patatu, Eugenio Cossu, Silvia De Franceschi ed Esmeralda Ughi converseranno a margine del libro di Patatu, “Semplicemente Enrico. Berlinguer e il compagno Patatù” (Edes 2022).

Durante l’evento interverrà Bianca Berlinguer giornalista e conduttrice televisiva italiana.



“Le estati stintinesi. Mare, amici, confidenze e poca politica”, così recita il sottotitolo del libro di Salvatore Patatu dedicato all’Enrico Berlinguer meno conosciuto. L’autore tratteggia con scrittura vivace e incisiva, la sfera del privato, che il segretario del PCI ha voluto sempre tenere al riparo da occhi curiosi e penne indiscrete, regalando a lettrici e lettori uno spaccato di vita vissuta in Sardegna durante le vacanze stintinesi di Berlinguer, circondato della sua numerosa famiglia e dagli amici più cari. Salvatore Patatu – la sua “ombra” per due stagioni estive, nel 1972 e nel 1973, incaricato dal PCI di occuparsi della sicurezza del Segretario– è stato molto più che una guardia del corpo. In quei mesi è riuscito ad aprire spiragli nelle barriere di riservatezza e ad accogliere riflessioni e confidenze: al mare, durante le partite di calcio e le allegre cene, nelle veleggiate, compresa quella che stava per concludersi con un naufragio e che scatenò la collera del vicesegretario Armando Cossuta sull’inconsapevole “irresponsabile compagno Patatù”. In occasione del centenario dalla nascita il MuT vuole ricordare così il Berlinguer più intimo, amante del mare e delle regate, giocoso e sorridente nella “sua” Stintino: semplicemente Enrico.