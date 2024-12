S.A. 17 agosto 2022 Omaggio a Dalla rinviato per maltempo È stata rinviata al 23 agosto, causa avverse condizioni del mare, la tappa del festival Musica sulle bocche che si sarebbe dovuta tenere domani 17 agosto alle 18 e 30



PORTO TORRES - È stata rinviata al 23 agosto, causa avverse condizioni del mare, la tappa del festival Musica sulle bocche che si sarebbe dovuta tenere oggi 17 agosto alle 18 e 30 all' Asinara . La società Delcomar, che cura il servizio di collegamento marittimo Porto Torres-Cala Reale, ha informato il Comune che a causa dell'annunciata grecalata nella serata di oggi non sarà coperta la tratta "a garanzia della sicurezza della navigazione". Il calendario prevedeva il tributo a Lucio Dalla del trio composto da Peppe Servillo alla voce, Javier Girotto ai sassofoni, Natalio Mangalavite al pianoforte. Lo spettacolo sarà recuperato il 23 agosto. Per informazioni rivolgersi al Festival Musica sulle Bocche (www.musicasullebocche.it/).