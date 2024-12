S.A. 19 agosto 2022 I Subsonica, tappa esclusiva ad Alghero L’attesissimo concerto del 26 agosto, unica tappa sarda del tour estivo dei Subsonica che quest’anno celebrano il venticinquesimo anno dall’uscita del loro “Microchip Emozionale, è il primo grande evento dell’AnnoZero Fest



ALGHERO - Saranno i Subsonica, la storica band torinese, a chiudere l’Alguer Summer Festival, il fortunato cartellone di eventi che quest’estate, grazie alla collaborazione fra la Shining Production, Le Ragazze Terribili, la Roble Factory e la Fondazione Alghero, ha portato sul palco dell’Anfiteatro “Ivan Graziani” di Alghero il meglio della musica italiana. L’attesissimo concerto del 26 agosto, unica tappa sarda del tour estivo dei Subsonica che quest’anno celebrano il venticinquesimo anno dall’uscita del loro “Microchip Emozionale, è il primo grande evento dell’AnnoZero Fest, il festival dedicato alla musica dal vivo, organizzato dalla Roble Factory, in collaborazione con la Fondazione Alghero.



Il celebre gruppo rock elettronico italiano si presenta al pubblico sardo con lo spettacolo “Atmosferico 2022” per il ventennale di “Amorematico”, l’album che li ha consacrati nell’Olimpo delle band italiane, terza release della band pubblicata l’11 gennaio 2002. Non una celebrazione vera e propria, ma l’occasione per rimettere in gioco quella attitudine al groove che, a partire dal singolo “Nuvole rapide”, segnò l’evoluzione dei Subsonica, trasformando i loro live in una sconfinata pista da ballo. Scaletta emozionante su beat potenti e travolgenti, restare semplici spettatori sarà impossibile a chiunque.



Il primo evento dell’AnnoZero Fest sarà una festa per celebrare il ritorno alla musica live, a quella condivisa e ballata, in una calda sera di fine estate di fronte al mare di Alghero, arricchita dall’After show della celebre producer e dj algherese Elisa Bee. I biglietti sono ancora disponibili online sui circuiti Mailticket e Ticketone, nella sede delle Ragazze Terribili in via Roma 144 a Sassari e in tutti i punti Box Office della Sardegna. L’Anfiteatro “Ivan Graziani” di Maria Pia ad Alghero sarà accessibile attraverso due ingressi: uno riservato al pubblico in viale Primo Maggio, fronte spiaggia, e uno in via viale Burruni per l’ingresso vetture all’interno del parcheggio dedicato (circa duecento gli stalli disponibili).



Ingresso gratuito per bambini sino a 12 anni. L’anfiteatro algherese è raggiungibile grazie ad un servizio bus navetta con partenza da via Catalogna alle 19.30 e alle 20.30 e rientro al termine dello show al costo A/R di 5 euro. Info 079/982030 e 345/0800405. All’interno dello spazio saranno disponibili diversi punti ristoro dedicati al food & beverage a disposizione del pubblico. Cancelli aperti a partire dalle ore 20 e biglietteria arena aperta a partire dalle ore 19.30.