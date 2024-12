S.A. 24 agosto 2022 Sabato 27 agosto raccolta sangue Dalle ore 8 alle 12, presso Largo San Francesco, sarà presente l´Autoemoteca con l´equipe medica dell´AVIS Provinciale a disposizione di tutti coloro che vorranno donare il sangue



ALGHERO - L'AVIS Comunale di Alghero organizza una raccolta di sangue per l'estate 2022 sabato 27 agosto. Dalle ore 8 alle 12, presso Largo San Francesco, sarà presente l'Autoemoteca con l'equipe medica dell'AVIS Provinciale a disposizione di tutti coloro che vorranno donare il sangue. Visto il momento particolare di emergenza sanitaria in atto e la sensibile riduzione delle donazioni dovuta al Covid-19, si invitano tutti i cittadini maggiorenni a fare dono del proprio sangue per aiutare chi ne ha bisogno (interventi chirurgici, microcitemici ecc.) presso il mezzo mobile di raccolta o il centro trasfusionale cittadino. La raccolta proseguirà con cadenza settimanale in tutto il mese di agosto.