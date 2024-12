S.A. 24 agosto 2022 Moto si schianta contro cinghiale a Mugoni due persone in sella ad una moto si sono schiantate contro un cinghiale che attraversava la strada. Primi soccorsi da parte dei baracelli in servizio quotidiano in tutta l´area



ALGHERO - Incidente nella tarda serata di ieri, intorno alle 21, lungo la SP55 all’altezza dell’area di Mugoni, dove due persone in sella ad una moto si sono schiantate contro un cinghiale che attraversava la strada. Sul posto si trovavano i Barracelli, impegnati nel consueto servizio di polizia rurale e antincendio del Parco regionale di Porto Conte, che hanno prestato i primi soccorsi ad un ferito. Poco dopo sono intervenute due ambulanze e i carabinieri. L'animale è deceduto dopo l'impatto.



L’arteria stradale S.P.55 e la S.S.127bis è oggetto di un pattugliamento h24 da parte del Comando Barracelli, all’interno di una convenzione con la Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna che prevede il presidio delle due strade per la prevenzione e repressione degli incendi boschivi e che sta di fatto consentendo interventi immediati anche in altri contesti diversi dal servizio antincendio.