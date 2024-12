S.A. 24 agosto 2022 A Musica & Natura i Saverio Zura Jazz Quintet In programma Giovedì 25 Agosto alle 22 con il concerto dei Saverio Zura Jazz Quintet presso il giardino Le Tenute Li Lioni Manifestazione che si inserisce tra gli eventi musicali 2022 organizzati in occasione del trentennale dell´Associazione Musicando Insieme a cura del direttore artistico Donatella Parodi



PORTO TORRES - Si riapre il sipario della manifestazione concertistica Musica & Natura dopo la pausa dei Ferragosto. Nel suggestivo giardino delle Tenute Li Lioni, domani giovedì 25 agosto alle ore 22, andrà in scena il concerto della band Saverio Zura Jazz Quintet, il gruppo composto da Saverio Zura alla chitarra, Nicola Muresu al contrabbasso, Jacopo Careddu alla batteria, Mariano Tedde al pianoforte e Barend Middelhoff al sax.



Il quintetto presenta un repertorio frutto della combinazione della tradizione jazzistica e la sperimentazione di nuovi territori sonori attraverso la scrittura di brani originali. Brani standards di artisti che hanno segnato la storia del jazz, dalla musica contemporanea al minimalismo e fino all’elettronica. Vari linguaggi artistici che esplorano nuove strade compositive con un approccio curioso che va oltre il genere. I brani spaziano dai grandi compositori jazzisti, da Gershwin a Porter, da Coltrane a Henderson. Una esecuzione che mette in evidenza lo studio della tecnica sullo strumento, unito a studi ritmici con un approfondimento della teoria musicale.



Il concerto gratuito, inserito nella XVII edizione della rassegna musicale organizzata dall’associazione Musicando Insieme, è in programma nello splendido spazio verde per una performance con brani musicali innovativi provvisti di profonda omogeneità. L’evento fa parte di un ricco cartellone che nella stagione estiva ha visto la programmazione di 17 concerti a Porto Torres e 6 ad Alghero a cura del direttore artistico Donatella Parodi.