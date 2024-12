S.A. 25 agosto 2022 “Open day melanoma” all’Aou di Sassari Il 9 settembre, con il progetto Link Me, visite gratuite dei dermatologi e un incontro informativo educazionale aperto a tutti. Per lo screening è necessaria la prenotazione



SASSARI – «Melanoma conoscerlo per combatterlo», è il motto dell’open day che si svolgerà il 9 settembre prossimo negli ambulatori di dermatologia dell’Aou di Sassari. L’appuntamento, che rientra all’interno del progetto Link Me organizzato dall’Intergruppo Melanoma Italiano (Imi), vede coinvolti i professionisti dell’Azienda di viale San Pietro che fanno parte del gruppo multidisciplinare che si occupa appunto del melanoma. La diagnosi precoce rappresenta l’arma più efficace nella lotta contro il melanoma. Per questo motivo, è importante un’attività di screening attraverso visite dermatologiche.



Ed è proprio questo quello che, il 9 settembre, offriranno gli ambulatori di Dermatologia al quinto piano dell’ospedale civile “Santissima Annunziata”, in via De Nicola, e quelli della Clinica dermatologica al piano terra della “Stecca Bianca”, in viale San Pietro. I dermatologi delle due strutture saranno a disposizione dei cittadini, dalle ore 9 alle ore 12,30, per visite specialistiche gratuite per il controllo dei nei. Per accedere alle visite sarà necessaria la prenotazione che potrà avvenire previa registrazione sul sito https://www.opendaymelanoma.it/registrazione-sassari/ oppure chiamando il numero di telefono 02 94753378.



L’open day avrà anche un momento educazionale aperto a tutti che, dalle 12,30 alle 13, si svolgerà nell’aula A del centro biologico di viale San Pietro 43B. All’incontro parteciperanno i componenti del gruppo multidisciplinare che si occupa del percorso diagnostico terapeutico e assistenziale (Pdta) dedicato al melanoma. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione.