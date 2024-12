S.A. 5 settembre 2022 Concerto serale all´Orto Botanico L’idea dell’arpista Raoul Moretti unisce questa volta il suo concerto per arpa elettrica e live electronics alle proiezioni a cura di GianLuca Iiriti



CAGLIARI - Dopo il grande successo del ciclo di concerti notturni dell’estate dello scorso anno torna “BotanicArp” in un unico evento: giovedì 8 settembre dalle 21 una serata di fine estate per calarsi nella suggestione notturna dell'Orto Botanico dell’Università di Cagliari tra musica, suoni della natura, giochi di luci e ombre tra gli alberi e le immagini. L’idea dell’arpista Raoul Moretti unisce questa volta il suo concerto per arpa elettrica e live electronics alle proiezioni a cura di GianLuca Iiriti, un percorso di immagini tra le forme ed i colori dell'Orto diretto da Gianluigi Bacchetta per scoprirne aspetti nascosti.



Il concerto si inserisce nella lunga collaborazione iniziata nel 2017 tra l'Ateneo cagliaritano e Orto Botanico con il musicista Raoul Moretti e con l’Ente Concerti Sardegna con la creazione di percorsi musicali ed eventi di giorno e di notte in cui il suono di vari tipi di arpe è abbinato allo splendido contesto dell’Orto cittadino, che hanno sempre avuto grande riscontro.



L’arpista Raoul Moretti torna così a suonare in solo a Cagliari dopo i suggestivi concerti di questa estate in città e nei dintorni, e dopo gli appuntamenti di “Animas” in duo con Beppe Dettori in luoghi di interesse archeologico, storico e naturalistico della Sardegna, e prima di ripartire per gli ultimi appuntamenti del tour “Back to the Future” di Elisa. L’ottava edizione del Festival Internazionale Arpe del Mondo sarà dal 7 al 9 ottobre con tappe a Macomer, Calasetta, Dolianova e Cagliari, con artisti da Australia, Francia e Paraguay.