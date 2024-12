S.A. 9 settembre 2022 Antibioticoterapia: aggiornamento ad Alghero Riprendono, dopo la pausa estiva, i corsi di aggiornamento, organizzati dall’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari, su tutto il territorio. Sabato 10 settembre l’ECM gratuito si svolgerà ad Alghero



ALGHERO - Riprendono, dopo la pausa estiva, i corsi di aggiornamento, organizzati dall’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari, su tutto il territorio. Sabato 10 settembre l’ECM gratuito si svolgerà ad Alghero, dalle ore 8.30, presso la sala conferenze dell’hotel Catalunya.



Si parlerà di Antibioticoterapia: dall’ospedale al territorio. Corretta prescrizione: quale, quando, come e perché”. Il corso è accreditato nell’ambito del programma di formazione continua in medicina (ECM) per le professioni di Medico Chirurgo e di Odontoiatra per 100 partecipanti, ai quali saranno riconosciuti 5,2 crediti formativi.



Gli interessati potranno iscriversi, da lunedì 29.08.2022, attraverso la procedura di iscrizione on line collegandosi al seguente Link iscrizioni online. Responsabile scientifico: Dott.ssa Maristella Masala, Dott.ssa Miriam Pinna, Dott. Davide Turilli. Professioni accreditate: Medico Chirurgo, Odontoiatra. Presenza dell’interessato documentata per almeno il 90% della durata dell’evento. Si dovrà rispondere correttamente almeno al 75% del questionario di apprendimento E.C.M. e compilare le schede di valutazione di gradimento