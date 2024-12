Cor 6 settembre 2022 Alghero: screening gratuito della vista Unione italiana ciechi, il 10 settembre ad Alghero screening gratuito della vista: sarà possibile sottoporsi al controllo di professionisti in campo oculistico, diabetologico e nutrizionistico



ALGHERO - Nuovo appuntamento con lo screening gratuito della vista. Sabato 10 settembre ad Alghero dalle 9 alle 14 nei locali dell’Istituto Comprensivo Maria Carta 2° Circolo (in via Malta 37) sarà possibile sottoporsi al controllo di professionisti in campo oculistico, diabetologico e nutrizionistico.



L'iniziativa rientra nell'ambito del Progetto “La prevenzione non va in vacanza” dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità - IAPB Nazionale, in collaborazione con l’UICI Sezione Territoriale di Sassari e l’Associazione Diabete Zero. La campagna è patrocinata dal comune di Alghero, dalla Fondazione Alghero e dai Lions Club Alghero.



«Continuano così le iniziative e gli appuntamenti dedicati alle prevenzione delle patologie visive legate al Diabete e sue conseguenze - spiega il presidente provinciale dell'Uici di Sassari, Franco Santoro - questo progetto investe fortemente sulle attività di prevenzione, dando in tal modo ai cittadini la possibilità di sciogliere dubbi e ansie che purtroppo sono legate alle lunghe liste di attesa».