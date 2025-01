Cor 27 settembre 2022 Al via a Cabras il Festival delle Peschiere Al via, domani mercoledi 28 settembre, il Festiva delle Peschiere, quattro giorni di dibattiti, degustazioni e spettacoli. Iniziativa promossa da Legacoop Sardegna e Festival Dromos



CABRAS - Prende il via domani mercoledì la prima edizione del Festival delle Peschiere, Oristano e le peschiere di Mar'e Pontis e di Mistras, nel territorio di Cabras e di Marceddì in quello di Terralba.

Il Festival delle peschiere, promosso da Legacoop Sardegna e Dromos festival in collaborazione con cru Sardegna Unipol, Regione Sardegna - strategia regionale sviluppo sostenibile, con il patrocinio dell'Asvis (Alleanza per lo sviluppo Sostenibile), è una delle tappe del Festival dello sviluppo sostenibile. «Abbiamo voluto fare come Legacoop insieme a altri partner importanti come festival Dromos e Strategia per sviluppo sostenibile Sardegna - dice Claudio Atzori, presidente di Legacoop Sardegna - e ci onora fare parte del festival Asvis che porta tutti noi a impegnarci sempre più nel perseguimento del percorso dettato dall'agenda 2030 approvata nel 2015 e che oggi va perseguita». Il Festival delle peschiere, promosso da Legacoop Sardegna e Dromos festival in collaborazione con Cru Sardegna Unipol, Regione Sardegna - strategia regionale sviluppo sostenibile, con il patrocinio dell'Asvis (Alleanza per lo sviluppo Sostenibile), è una delle tappe del Festival dello sviluppo sostenibile.