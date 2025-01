S.A. 28 settembre 2022 Festa a Padru per San Michele Sabato 1 ottobre il Comitato della Festa organizza due escursioni naturalistiche gratuite adatte a grandi e piccini alla scoperta del territorio padrese



PADRU - Sabato 1 ottobre, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Michele, Santo Patrono di Padru, piccolo centro della Gallura interna poco distante da Olbia, il Comitato della Festa organizza due escursioni naturalistiche gratuite adatte a grandi e piccini alla scoperta del territorio padrese: una a piedi guidata da Erica Costa, Guida Ambientale Escursionistica gallurese, e una in bicicletta guidata dall'associazione di Padru Crossing Gallura. L'appuntamento per i camminatori e per chi vuole unirsi con la propria bicicletta sarà alle 15:30 nel Piazzale San Michele a Padru.



Dal centro del paese si partirà tutti insieme verso le colline che, passo dopo passo e pedalata dopo pedalata, regaleranno ai partecipanti splendidi panorami sia verso il mare che verso l'interno selvaggio, fra i profumi e i colori della natura che da il benvenuto all'autunno. L'escursione durerà circa 3 ore e attraverserà il paesaggio granitico alle spalle di Padru fra grandi leccete, sugherete e rigogliosa macchia mediterranea, su una comoda carrareccia.



La meta delle due escursioni, fra boschi e sorgenti, sarà uno scenografico belvedere dove lo sguardo volge a 360° donando la vista di vallate e rilievi montuosi di mezza Sardegna sino a scorgere la catena del Gennargentu. Al rientro i partecipanti troveranno la giusta ricompensa alla fatica: il Comitato Festeggiamenti offrirà una prelibata cena a base di vitello arrosto. A seguire Maria Luisa Congiu in concerto e, in seconda serata, la band Terzo Tempo Acoustic Duo. L'obiettivo dell'originale iniziativa inserita nel calendario della festa del Santo Patrono è la promozione del territorio padrese come meta, ancora poco conosciuta, nel panorama del turismo sportivo in Sardegna e in Italia e la valorizzazione della sua ricchezza naturale paesaggistica, enogastronomica, storica e culturale.



Nella foto (di Erica Costa): un'immagine del territorio di Padru