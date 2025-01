Cor 29 settembre 2022 Esami: all´Aou nuova mail prenotazioni Nuova mail per prenotare gli esami di laboratorio. Sul sito web dell’Aou di Sassari realizzata una pagina dedicata con le istruzioni per l’accesso alla struttura del Palazzo Rosa



SASSARI – È stata modificata la mail per la prenotazione degli esami di laboratorio al Palazzo Rosa. Gli utenti possono effettuare la prenotazione via mail, all’indirizzo: prenotaesami.lab@aouss.it

L’appuntamento può essere preso anche chiamando al numero di telefono 079/2644560.



Per agevolare l’utenza, sul sito web dell’Aou di Sassari è stata creata un’apposita pagina dedicata alla prenotazione degli esami di laboratorio. L’utenza potrà così accedere cliccando sul banner “Prenotazione esami di laboratorio”, situato sulla colonna di sinistra. All’interno della pagina è possibile leggere le modalità da seguire per prenotare.



Dalla struttura di via Monte Grappa ricordano che l’accesso avviene soltanto previa prenotazione e non per accesso diretto. Gli utenti accederanno al punto prelievi del laboratorio dal primo sottopiano del Palazzo Rosa, in via Padre Manzella, presentando una copia della e-mail ricevuta, indicante l’appuntamento assegnato. L’orario di accesso è dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 10,30. Si raccomanda di arrivare massimo 10 minuti prima dell'orario previsto al fine di evitare assembramenti, indossando la mascherina FFP2 e igienizzando le mani (salvo nuove disposizioni). Si ricorda che è necessario presentarsi con tessera sanitaria/codice fiscale e documento di identità.