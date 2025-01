Sant Miquel Festival: Bandabardò & Cisco e Mara Sattei

Cor 29 settembre 2022 Sant Miquel Festival: Bandabard˛ & Cisco e Mara Sattei Bandabard˛ & Cisco presentano ad Alghero "Non fa paura Tour 2022". Sabato l´atteso concerto di Mara Sattei: Tra i brani che Mara Sattei porterÓ sul palco di Alghero ci sarÓ spazio anche per "La dolce vita", il tormentone con Fedez e Tananai



ALGHERO - SarÓ un weekend all'insegna della grande musica quello che si appresta a vivere la Riviera del Corallo grazie al Sant Miquel Festival, sostenuto dalla Camera di Commercio nell'ambito del programma quadro Salude&Trigu e realizzato in collaborazione con numerose organizzazioni e associazioni locali: confermato il doppio live sul palco all'aperto del Quarter con la Bandabard˛ & Cisco (30 settembre) e Mara Sattei (1 ottobre).



Bandabard˛ & Cisco presentano ad Alghero "Non fa paura Tour 2022". Sette nuove composizioni, una cover (una gita sul Po) e due rivisitazioni (Manifesto e Onda Grande) per un disco fresco e gioioso, unĺistantanea perfetta della collaborazione tra lĺartista modenese ed il combo toscano. Il tutto condito dall'energia folk-rock che ha reso celebre la band.



Mara Sattei dopo il successo estivo apre il nuovo tour invernale proprio ad Alghero, dove presenta "Universo", l'album interamente prodotto da thasup. Un viaggio alla scoperta della sua musica - dalle Registrazioni ai primi brani ufficiali - attraverso liriche mai scontate, una potenza vocale senza eguali e unĺeleganza che contraddistingue ogni suo movimento o creazione. Tra i brani che Mara Sattei porterÓ sul palco di Alghero ci sarÓ spazio anche per "La dolce vita", il tormentone con Fedez e Tananai.