S.A. 30 settembre 2022 Nuova Stagione lirica a Palazzo ducale Questa mattina la sala consiliare di Palazzo ducale ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della Stagione lirica 2022 dell’Ente Concerti “Marialisa de Carolis” di Sassari



SASSARI - Dopo il successo del Concerto sinfonico inaugurale con Anna Tifu e l’Orchestra dell’Ente concerti, la Stagione lirica 2022 di Sassari entra nel vivo con quattro capolavori del melodramma, da ottobre a dicembre, e il Concerto lirico-sinfonico con il tenore nuorese Piero Pretti che chiuderà l’edizione di quest’anno. L’attività del “de Carolis” e le prospettive future dell’Ente sono state illustrate stamane dal presidente Antonello Mattone, insieme al direttore artistico Stefano Garau, in una conferenza stampa a Palazzo Ducale con il sindaco Nanni Campus e l’assessora alla Cultura Laura Useri. Archiviato tra gli applausi il concerto sinfonico con Anna Tifu, l’Ente propone quindi il 14 e 16 ottobre un nuovo allestimento originale di Don Giovanni (1787) di Wolfgang Amadeus Mozart che torna a Sassari dopo otto anni.



Appena una settimana dopo, sabato 22 e domenica 23 ottobre, le porte del Comunale torneranno ad aprirsi per Gianni Schicchi (1918), atto unico di Giacomo Puccini, che torna nell’indovinato allestimento dell’Ente in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti “Sironi” di Sassari e la regia di Antonio Ligas. L’11 e 13 novembre sbarca al Comunale Don Pasquale (1843) di Gaetano Donizetti, a vent’anni esatti dall’ultima esecuzione sassarese.



Quarto e ultimo titolo del 2022 sarà l’opera lirica più eseguita al mondo, La traviata (1853) di Giuseppe Verdi, che torna in città il 2 e 4 dicembre dopo nove anni di attesa. A chiudere la Stagione il 7 dicembre sarà il concerto lirico-sinfonico del tenore nuorese Piero Pretti, ormai protagonista nei teatri più importanti del mondo, dalla Scala di Milano all’Opera di Parigi, dal Metropolitan di New York alla Royal Opera House di Londra. Ad accompagnarlo, l’Orchestra dell’Ente diretta ancora una volta da Stefano Ranzani.