Ematologi a confronto a Su Gologone

17/10/2024 Al Civile di Alghero attivo il Centro del sonno Un centro di riferimento per i pazienti con Disturbi respiratori ostruttivi in sonno (Dros), incardinato all’interno della Sc di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Civile di Alghero che mira a diagnosticare e fornire la terapia per una patologia che interessa il 10 per cento della popolazione