Barracelli: il report annuale a Porto Torres

PORTO TORRES - Ottomila chilometri percorsi nelle strade dell'agro, nove incendi spenti, trentatré discariche abusive censite e più di diecimila ore di attività di prevenzione. Sono alcuni dei numeri contenuti nel report annuale presentato dalla Compagnia Barracellare di Porto Torres guidata dal comandante Gavino Cuccu. Il documento racchiude i risultati del servizio svolto dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022. In questo periodo la Compagna è stata impegnata su più fronti: da quelli più strettamente istituzionali previsti dalla legge alal gestione dell'ordine pubblico in occasione di eventi e manifestazioni, passando per vigilanza lungo la fascia marina, la presenza all'ingresso di alcuni plessi scolastici all'inizio e alla fine delle lezioni, e svolgendo anche anche attività preventiva nei reati legati alla pedofilia e allo spaccio di stupefacenti. La Compagnia ha operato anche sul fronte sanitario in occasione delle vaccinazioni anti-Covid.



Nel dettaglio, questi sono i numeri: prevenzione e lotta agli incendi: 2.650 ore suddivise in 275 turni di servizio nel solo periodo dal 1° giugno al 30 ottobre; 8.644 km coperti nell'attività di servizio dal 1/10/2021 al 30/09/2022; interventi di spegnimento incendi nell'agro: 9; interventi di spegnimento su disposizione della Centrale Op del Cfva di Sassari, fuori territorio: 1; ore di servizio in altre attività di prevenzione nr. 10473; censimento discariche abusive nell'abitato e periferia: 33; sanzioni contestate: 13 per un totale di 7.800,00 euro.



Il monitoraggio delle discariche abusive adesso viene svolto anche con l'ausilio di una fototrappola della Compagnia. Nelle varie attività, la Compagnia opera in collaborazione con la Polizia Locale, i Carabinieri e la Stazione Cfva di Porto Torres, gli uffici comunali e la Giunta. Nel tracciare questo bilancio, il comandante Cuccu ricorda che è possibile arruolarsi nella Compagnia: l'appello è rivolto a chi non ha ancora compiuto 50 anni, e si precisa che, secondo la legge, il servizio svolto in qualità di Barracello costituisce a parità di merito titolo di preferenza nei concorsi banditi dall'Amministrazione Regionale, che comportino mansioni analoghe o equivalenti a quelle svolte dai componenti della Compagnia.