Cor 22 ottobre 2022 Schianto col carro-attrezzi, 77enne incastrata



ALGHERO - A causare il sinistro, una mancata precedenza di una Toyota Yaris che percorreva via Costa, urtando un carro attrezzi che percorreva via Galilei e successivamente sbattendo con una Dacia, regolarmente in sosta nella via Galilei. Questa la dinamica dell'incidente avvenuto poco dopo le 15 di venerdì.



La donna che era al volante dell'auto, 77enne, è rimasta incastrata nell'abitacolo con i vigili del fuoco che hanno provveduto all'apertura della portiera con una cesoia pneumatica. La viabilità veicolare è stata interrotta sulle vie Galilei e Costa per circa un ora.



Sul posto gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso, i sanitari del 118, gli operatori dei vigili del fuoco e i carabinieri della locale compagnia. La donna si trova ricoverata nell'ospedale di Alghero nel reparto di chirurgia, in prognosi riservata. I medici soltanto nelle prossime ore scioglieranno le riserve.