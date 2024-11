S.A. 24 ottobre 2022 Nebbia su Cagliari: 4 voli dirottati ad Alghero Stamane i voli Ryanair proveniente da Bergamo, Torino, Verona e Cuneo sono stati dirottati al Riviera del Corallo a causa della scarsa vibilità sulla pista dello scalo cagliaritano



ALGHERO - Nebbia su Cagliari e disagi per i voli in arrivo nello scalo di Elmas. Stamane il volo Fr4877 di Ryanair proveniente da Bergamo è stato dirottato ad Alghero. Stessa sorte per i mezzi in partenza partiti da Torino, Verona e Cuneo (tutti Ryanair). Solo il veivolo partito da Londra Gatwick della British Airways ha fatto rotta verso Olbia. Le problematiche sugli aerei in arrivo si stanno ripercuotendo anche sulle partenze con sei i voli in ritardo nell’aeroporto cagliaritano: Bergamo, Venezia, Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Londra Gatwick e Carcassonne.