Cor 25 ottobre 2022 «Nessun rischio che l’agro di Sennori» Il sindaco di Sennori, Nicola Sassu, risponde alla denuncia fatta ieri a mezzo stampa dai rappresentanti dell’associazione ecologista Gruppo di intervento giuridico (Grig)



SENNORI - «Le campagne di Sennori non rischiano di trasformarsi in una discarica abusiva perché il territorio è costantemente monitorato dalla Compagnia barracellare e dalle forze dell’ordine, che intervengono puntualmente ogni qualvolta si riscontrino episodi che violino le norme ambientali». Il sindaco di Sennori, Nicola Sassu, risponde alla denuncia fatta ieri a mezzo stampa dai rappresentanti dell’associazione ecologista Gruppo di intervento giuridico (Grig), con cui segnalano la presenza di un accumulo di rifiuti in località Su Arzu, nel territorio del comune di Sennori.

«Se solo gli ecologisti di Grig avessero contattato l’amministrazione comunale prima di lanciare anatemi mediatici che hanno il solo effetto di ledere ingiustificatamente l’immagine del territorio, sarebbero stati informati che il caso cui si riferiscono è noto agli uffici comunali e l’iter per la bonifica del sito è già stato avviato», spiega il sindaco.



I primi giorni di ottobre dei cittadini hanno segnalato all’amministrazione la presenza dei rifiuti in località Su Anzu, all’interno di un terreno privato. La Compagnia barracellare, che quotidianamente pattuglia il territorio per garantire sicurezza e rispetto delle norme, ha immediatamente avviato le indagini. È stato identificato e contattato il proprietario dell’area, il quale ha dichiarato di essere di essere estraneo e ignaro e riguardo all’abbandono dei rifiuti sul suo terreno, e ha quindi presentato una denuncia contro ignoti ai carabinieri della Stazione di Sennori. Il proprietario del terreno si è anche dichiarato disponibile a provvedere alla bonifica della mini discarica abusiva, ripristinando quanto prima l’area.



«Gli intenti e le azioni dell’amministrazione comunale sono in assoluta sintonia con lo spirito ecologista e civico che anima le attività del Grig, di cui ammiriamo la tenacia e l’attenzione verso i temi ambientali. Per questo ci ha sorpreso non essere stati contattati dall’associazione, che ha preferito la ricerca del clamore mediatico a un costruttivo spirito di collaborazione con le istituzioni», continua il sindaco Sassu. «Ribadiamo la nostra piena disponibilità a collaborare per la difesa dell’ambiente e precisiamo la grande operatività della Compagnia barracellare che, senza sosta, monitora tutto il territorio comunale proprio per prevenire, e quando è il caso punire, episodi di questo genere. Proprio l’attenzione degli uomini e delle donne della Compagnia barracellare, unita a quella delle altre forze dell’ordine, fa sì che le campagne di Sennori non siano, e non corrano il rischio di diventare, una discarica abusiva. I casi riscontrati, non tanti ma sempre troppi, sono tempestivamente oggetto di intervento, con indagini, sanzioni e bonifiche».