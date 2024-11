S.A. 2 novembre 2022 Ploaghe ripulita dai bambini del paese Un percorso di cittadinanza attiva costruito con nel tempo con grande impegno per difendere l’ambiente e rafforzare il senso di comunità



PLOAGHE - L’iniziativa ambientale più partecipata al mondo è tornata anche quest’anno a Ploaghe con gli alunni dell’Istituto comprensivo Satta Fais, protagonisti di una giornata all’insegna del rispetto, della valorizzazione e della pulizia del proprio paese. Ploaghe, piccolo ma virtuoso comune della Sardegna, che da diversi anni è promotore di numerose buone azioni nei confronti dell’ambiente e molto attento al risparmio energetico e all’utilizzo di rinnovabili, ripete l’appuntamento con “Puliamo il mondo”, una giornata di sensibilizzazione che permette ai più piccoli di imparare a voler bene ai proprio spazi all’aperto e di ripulire da cartacce e rifiuti durante loro passeggiata ecologica. Un percorso di cittadinanza attiva costruito con nel tempo con grande impegno per difendere l’ambiente e rafforzare il senso di comunità.



E i bambini, grazie alla scuola, sono in grado di assorbire una forte impronta ecologica che potrà essere utile al fine di migliorare le condizioni del mondo. La Aro, Ambito di Raccolta ottimale, associazione che racchiude i tre comuni del Coros, Ploaghe Florinas e Codrongianos, nell’appalto della raccolta differenziata, ha allestito insieme al comune di Ploaghe il proprio gazebo nello spazio antistante il Convento dei Cappuccini, al fianco delle scuole elementari, dove il responsabile tecnico della Dlr Ambiente (azienda che gestisce la raccolta differenziata) insieme al responsabile di Legambiente provinciale, hanno illustrato e spiegato ai bambini piccole ma importanti regole dell’ economia circolare e l’approccio che tutti dobbiamo avere con l’ambiente nel quale viviamo. Dopo la lezione, i bambini hanno ricevuto in regalo dei piccoli gadget ricordo, realizzati con materiali di risulta. Le maestre dell’Istituto comprensivo Satta Fais, come sempre, hanno fatto da guide e gestito gli oltre 300 bambini, entusiasti di godersi una felice giornata di sole, alla ricerca del rifiuto abbandonato.



I bambini dell‘infanzia, le primarie e le medie hanno ripulito a gruppi la piazza e il cortile del Convento dei cappuccini, Funtana Manna, la piazzetta Onmi, il Cimitero monumentale, la pineta di via Funtana Ena e tanti altri spazi del paese dall’alto valore civico e sociale. Il sindaco Carlo Sotgiu: «Crediamo fortemente nell’educazione ambientale e in questo senso abbiamo sempre avuto una collaborazione straordinaria con la scuola che si è sempre dimostrata attenta ai nostri progetti e alle nostre proposte. Dopo questa giornata, attiveremo un programma, sempre con la scuola, per la realizzazione di addobbi natalizi con materiali riciclati per proseguire il nostro progetto di sensibilizzazione nei confronti dei bambini e dei ragazzi che rappresentano il nostro futuro».