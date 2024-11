S.A. 7 novembre 2022 Meteo, in arrivo la "Novembrata" Nelle regioni del Centro-Sud le temperature massime torneranno a superare i 20-22°C, soprattutto sulle Isole Maggiori dove si toccheranno anche i 27°C in Sardegna e i 25°C in Sicilia e Calabria



CAGLIARI - In arrivo una "novembrata" a partire a metà settimana. Il precedente peggioramento provocato dal primo ciclone dell’autunno continuerà a favorire una ventilazione dai quadranti settentrionali almeno fino a martedì. Da mercoledì inizierà ad arrivare aria dai quadranti meridionali e l’aria più mite da Sud favorirà un deciso aumento delle temperature. Nelle regioni del Centro-Sud le temperature massime torneranno a superare i 20-22°C, soprattutto sulle Isole Maggiori dove si toccheranno anche i 27°C in Sardegna e i 25°C in Sicilia e Calabria.