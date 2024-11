Cor 16 novembre 2022 Pietraia, pulizia in parchi e giardini Proseguono con regolarità i servizi ricompresi nei progetti di impiego dei percettori del reddito di cittadinanza, coinvolti dal Comune di Alghero attraverso l´Assessorato all´Ambiente e l´Assessorato ai Servizi Sociali



ALGHERO - Pulizia e decoro al servizio dei quartieri cittadini algheresi. In quest'ottica proseguono con regolarità i servizi ricompresi nei progetti di impiego dei percettori del reddito di cittadinanza, coinvolti dal Comune di Alghero attraverso l'Assessorato all'Ambiente e l'Assessorato ai Servizi Sociali.



Nei giorni scorsi gli interventi hanno riguardato la pulizia e la raccolta dei rifiuti nel Parco Stazione e presso i Giardini Martin Luther King della Pietraia, riportando decoro e pulizia in tutta l'area che di recente aveva visto gli interventi del comitato di quartiere e degli Scout.



Inutile sottolineare il prezioso contributo al servizio della collettività che simili iniziative garantiscono anche nella lotta agli incivili, che sempre più spesso, purtroppo, utilizzano i giardini come luogo di abbandono dei rifiuti, contribuendo a degradare zone molto frequentate da famiglie e bambini.



Nella foto: sacchi nel Parco Stazione di Alghero