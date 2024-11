Cor 16 novembre 2022 Lunedì a Latte Dolce la giornata dell’albero Il 21 novembre, a partire dalle 15.30, nello spazio tra via Coghinas e la Buddi Buddi, nel quartiere di Latte Dolce, saranno messi a dimora 100 nuovi piccoli alberi e arbusti, uno ogni 10 bambini nati a Sassari nel 2021



SASSARI - Anche quest'anno il Comune di Sassari aderisce alla “Giornata dell'albero”, l'iniziativa promossa dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in collaborazione con le Regioni, l’Anci, l’Uncem, il Corpo Forestale dello Stato e l'Ente Foreste della Sardegna. Il 21 novembre, a partire dalle 15.30, nello spazio tra via Coghinas e la Buddi Buddi, nel quartiere di Latte Dolce, saranno messi a dimora 100 nuovi piccoli alberi e arbusti, uno ogni 10 bambini nati a Sassari nel 2021.



L'area, per l’occasione, è stata bonificata e ripulita per essere trasformata in un’area verde. Per il tredicesimo anno consecutivo, prosegue il progetto comunale del Parco "Unoperdieci", con l’obiettivo di perseguire, attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l’attuazione del protocollo di Kyoto e le politiche di riduzione delle emissioni di CO2, la prevenzione del dissesto idrogeologico e il miglioramento della qualità dell’aria. L'appuntamento, a cui parteciperanno l'assessore Antonello Sassu e la dirigente Marge Cannas del Settore Ambiente e verde pubblico, è l'ultimo del ciclo "Sostenibilità in autunno".



L'iniziativa prevede, in collaborazione con il Ceas lago Baratz del Comune di Sassari, il coinvolgimento delle classi I e II, accompagnate da genitori e insegnanti, dell’Istituto comprensivo Latte Dolce e Agro. Durante la manifestazione i bambini, in un girotondo intorno alle nuove piante, celebreranno la festa dell’albero intonando un’allegra canzone dal titolo “La festa dell’albero”. La giornata vuole essere un'occasione per sensibilizzare tutti, piccoli e grandi, sulla necessità di rispettare l'ambiente e amare la natura.