Cor 17 novembre 2022 Cagliari-Göteborg per la summer 2023 Ryanair include nel network in vendita dall´aeroporto di Cagliari-Elmas la nuova rotta per la Svezia, operativa dal 28 marzo con un collegamento bisettimanale



CAGLIARI - Novità importante nella programmazione della Ryanair dallo scalo aeroportuale di Cagliari. La prossima stagione estiva, inaugura il nuovo collegamento con la Svezia, più precisamente destinazione Göteborg Landvetter. Il volo sarà operato dal 28 marzo due vuole alla settimana, nelle giornate di martedì e sabato. Dopo l'annuncio del primo storico collegamento di linea intercontinentale con Dubai, si tratta della seconda novità in pochi giorni per lo scalo cagliaritano.