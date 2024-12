S.A. 21 novembre 2022 Tre clip contro body shaming e gender gap Tre clip animate per la campagna di comunicazione contro il linguaggio d’odio, il body shaming e il gender gap sono state presentate oggi alla stampa dalla Commissione Regionale Per le Pari Opportunità



CAGLIARI - La campagna di comunicazione contro il linguaggio d’odio, il body shaming e il gender gap è stata presentata oggi alla stampa dalla Commissione Regionale Per le Pari Opportunità. Tre clip animate, “FUORIFORMA, disPARITA', LOVESPEECH” interamente realizzate dalle e dai professionisti del progetto NAS, New Animation in Sardegna, della Fondazione Sardegna Film Commission, all'interno del Progetto di comunicazione fortemente voluto dalla Commissione Regionale per le Pari Opportunità.



«Questa campagna è il risultato del nostro impegno e della sinergia con la Fondazione Sardegna Film Commission - ha affermato la Presidente della Commissione, Francesca Ruggiu - per educare i ragazzi e le ragazze ad un pensiero e ad un linguaggio gentile. Il cyberbullismo e il body shamig oramai sono uno dei fenomeni più allarmanti della rete. Il primo è amplificato dall’ampio utilizzo dei mezzi di comunicazione online da parte dei preadolescenti e adolescenti. La facilità dell’accesso alla rete consente, infatti, al cyberbullo, di commettere atti di violenza fisica e psicologica anche in anonimato, a distanza, senza percepire la frustrazione e il dolore che provoca nella vittima».



Le clip, da trenta secondi ciascuna, sono state progettate come video di TikTok dal NAS, New Animation in Sardegna, un laboratorio di formazione e produzione di prodotti di animazione, con un focus sulla sostenibilità e sull’inclusione, sia per quel che riguarda le tematiche che le pratiche di realizzazione e le formazioni dei team di lavoro, per la promozione di tematiche sociali quali body shaming, gender gap, cyberbullismo. Tre personaggi animati si muovono attraverso messaggi che puntano ad un linguaggio d’amore, alla parità di genere e alla felicità nel proprio corpo, a prescindere da quale forma abbia. Un prodotto di animazione in 2 D realizzato con una tecnica di comunicazione basata su un linguaggio con il quale i giovani e le giovani si confrontano quotidianamente, rivolto ad un target della fascia d’età tra i 10 e i 14 anni.