Tempesta in arrivo: Scuole e parchi chiusi ad Alghero

ALGHERO - Scatta l’allerta rossa per il maltempo in Sardegna. La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino con criticità elevata per i settori centro occidentali dell’Isola sino alla mezzanotte di martedì 22. Allerta rossa anche in tutta l’area del Tirso, parte del Nuorese e l’area di Montevecchio Pischinappiu. Allerta arancione invece nel Sulcis, nell’alto Logudoro e nel Sassarese. Giallo per tutto il resto dell’Isola.



Scuole e parchi chiusi ad Alghero. A seguito delle comunicazioni pervenute dalla direzione regionale della protezione civile circa il probabile verificarsi di condizioni meteo avverse previste per la serata di oggi, lunedì 21 novembre, e per l'intera giornata di domani (martedì 22/11/2022), il Vicesindaco ha emanato l'ordinanza n. 35/2022 con la quale è stata disposta la chiusura delle scuole, dell'università, dei parchi urbani e del cimitero per l'intera giornata di martedì 22 novembre 2022.



