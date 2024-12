S.A. 22 novembre 2022 Il meteo migliora: declassata l´allerta Dopo la paura delle ultime ore si allenta la morsa del maltempo nell´Isola. Epicentro a Boca nell´Oristanese. Declassata da rossa a gialla l´allerta meteo valida fino alla mezzanotte



CAGLIARI - Il maltempo ha scosso la Sardegna dalla serata di ieri ma la situazione sta tornando alla normalità. Trombe d'aria, temporali, mareggiate e vento fino a 100 km orari si sono registrati in alcune zone dell'Isola con epicentro a Bosa e nell'Oristanese.



Nel centro bosano il Temo è esondato e il primo cittadino Piero Franco Casula ha emanato un'ordinanza che vieta di soggiornare ai piani bassi delle abitazioni delle aree a rischio. Rientrate nella casa di accoglienza per anziani le sei persone con ridotta mobilità che erano state allontanate precauzionalmente dalla struttura troppo vicina al fiume.



Intanto è stata declassata da rossa a gialla l'allerta meteo valida fino alla mezzanotte. Oggi niente lezioni in classe per molti studenti sardi a causa del maltempo. Ordinanze di chiusura della scuole sono state firmate dai sindaci di Oristano, Bosa, Terralba, Uras, Arborea, San Nicolò d'Arcidano, Alghero e Bortigali.