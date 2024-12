Cor 15 dicembre 2022 Un Tpra “epico” al Tc Alghero: coppe La vittoria è andata ad Antonio Pisano e Cristian Settimi che, vinto a punteggio pieno il girone B, hanno battuto 4-0, 4-1 Luciano Dettori e Marcello Giorico in semifinale, per poi superare con un doppio 4-2 in finale Pietro Urzati e Alberto Romano



ALGHERO - Il Tc Alghero ha ospitato l'Epic Race, torneo del circuito Tpra 2023. E si è trattato proprio di un appuntamento “epico”, con dieci coppie che si sono date battaglia in un tabellone di doppio maschile sotto lo sguardo attento della responsabile regionale Tpra Antonella Mura e del giudice arbitro affiliato Giuseppe Calise. La vittoria è andata ad Antonio Pisano e Cristian Settimi che, vinto a punteggio pieno il girone B, hanno battuto 4-0, 4-1 Luciano Dettori e Marcello Giorico (due sconfitte su tre match nel girone C) in semifinale, per poi superare con un doppio 4-2 in finale Pietro Urzati e Alberto Romano (punteggio pieno nel Girone A). Questi ultimi, l'avevano spuntata 4-3, 4-1 in semifinale su A Cabras e A Manca (vincitori del girone C con tre successi su tre).



Nella foto: premiazione per le due coppie finaliste