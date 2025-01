Cor 22 dicembre 2022 Al Portal, terzo numero in edicola Pubblicato il terzo numero della rivista “Al Portal, veus de l’Alguer”, periodico di cultura e attualità algherese. Il nuovo numero della rivista nata per volontà del Centre Cultural Antoni Nughes, Obra Cultural e Plataforma per la llengua, è disponibile nelle edicole e librerie di Alghero



ALGHERO - Arriva nelle edicole e nelle librerie di Alghero il terzo numero del periodico “Al Portal, veus de l’Alguer”. Si tratta della rivista di attualità, lingua, identità, cultura, storia e ambiente nata per volontà del Centre Cultural Antoni Nughes, Obra Cultural e Plataforma per la Llengua. In questo nuovo numero troviamo uno studio di Carlo Sechi dedicato alla stampa periodica ad Alghero, che va da Fra Tartassa del 1901 fino ad arrivare a Respubblica del 2015, con una lunga lista di titoli che hanno stimolato la vita politica e sociale della città di Alghero. Inoltre la copertina presenta una magnifica foto di Antoni Ciuffo, fondatore nel 1908 del periodico “La Sardenya Catalana” pubblicato a Barcellona.



Importante la storia dei 40 anni de l’Escola de alguerés, firmata da Camila Pons, che racconta l’intensa attività del più antico ente culturale algherese fondato nel 1982 da tre preti algheresi. Giuseppe Tilloca offre un resoconto della 39esima edizione del premio Rafael Sari che ha visto premiata, nella sua sezione “C”, Cinzia Paolucci con la poesia “Un niu de Pau”. Mauro Mulas e Martí Crespo ci parlano, in due articoli diversi, delle norme e precauzioni prese ad Alghero negli anni 1582 e 1583 per far fronte alla peste, evidenziando la modernità e l’efficacia delle misure per proteggere la popolazione come quelle della recente pandemia del Covid. Interessante anche la ricetta del “Casicottu” di Antonella Casu e Piergianni Chessa, mentre la poesia che chiude il numero, è la lirica di Àngel Cao dedicata al campione del mondo di pugilato Salvatore Burruni.