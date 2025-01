S.A. 26 dicembre 2022 Cortes de Natale a Bitti Al via dal 31 dicembre riparte la rassegna Cortes de Natale a Bitti per un Capodanno nel cuore della Sardegna. Il programma



BITTI - Il 31 dicembre riparte la rassegna Cortes de Natale a Bitti per un Capodanno nel cuore della Sardegna. Nella straordinaria atmosfera delle festività, i visitatori potranno vivere le antiche tradizioni pagane e religiose della fine dell’anno, ascoltare le melodie dei canti a tenore, visitare il parco paleontologico di Bittirex, il sito nuragico di Romanzesu, le mostre degli artisti locali, il museo della Civiltà contadina e pastorale e quello Multimediale del canto a tenore. Attenzione anche per le famiglie con una animazione dedicata ai più piccoli.



A coronare questa esperienza il tepore dei fuochi nella piazza principale e il buon cibo accompagnato dal cannonau e dalla birra artigianale bittese. Il ricco calendario delle iniziative partirà alle 9 con l’apertura delle Cortes e con l’antico rito di “S’arina Càpute”, la ricorrenza annuale in cui tutti i bambini del paese vanno di casa in casa per ricevere dagli adulti piccoli doni benaugurali in vista del nuovo anno: dolci, patatine, bevande, qualche soldino, frutta secca e di stagione. Alle 10, in piazza Asproni si aprirà l’animazione per i bambini, mentre dalle 11, tra piazza Asproni e il limitrofo centro storico, si terrà il Festival dello street food.



Sempre dalle 11, nelle vie del paese, partirà la musica itinerante e nel centro storico la rassegna del canto a tenore. Dalle 11 alle 13, a cura dell’associazione culturale Sinnos, ci sarà la visita guidata alla scoperta delle antiche chiese e degli affreschi, nel cuore del paese. Si terrà inoltre la Caminera literària dedicata all’antropologo bittese, Michelangelo Pira. Le iniziative riprenderanno poi nel pomeriggio con la messa di fine anno Te Deum, nella chiesa di San Giorgio Martire. A fine funzione, intorno alle 18.30, si terrà l’antico rito di “Sas Bullustrinas”, con il parroco che lancerà dall’alto della sua abitazione, verso i fedeli che attendono, numerose monete benedette come segno di buon augurio per l’anno in arrivo.



A seguire, a poche decine di metri nella Corte Banninu, ci sarà l’uscita di “Su Nenneddu” (la statua del bambin Gesù), curata dall’Associazione Sa Bitha e dal Tenore Vitzichesu. Dalle ore 21,30 si ritorna in piazza Asproni con lo spettacolo di fine anno, che accompagnerà i presenti fino al brindisi della mezzanotte, “Passione Anni ‘90” con Dj e vocalist, Wender dello Zoo di 105 e Matt Jo - Musica della Giostra. La rassegna organizzata dal Comune di Bitti, in collaborazione con associazioni, comitati di cittadini, artigiani, artisti e operatori economici, gode di un finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna.