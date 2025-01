Cor 27 dicembre 2022 Luci e colori con le fontane danzanti Giornate ricchissime di eventi quelle che ad Alghero anticipano le notti magiche del 30 e 31 dicembre in Piazzale della Pace. Tre giorni con l´imperdibile show di colori e musica sui Bastioni e in piazza Lo Quarter. Ecco tutti i dettagli



ALGHERO - Saranno giornate ricchissime di eventi quelle che anticipano le notti magiche del 30 e 31 dicembre in Piazzale della Pace, dove prende forma il grande palco che ospiterà i grandi eventi del Cap d'Any 2023. Il programma ideato dall'Amministrazione e dalla Fondazione Alghero, con la collaborazione di numerose associazioni culturali e artistiche locali ed il supporto di Sella & Mosca, partner ufficiale dell'evento, presenta spettacoli di qualità a teatro con "Ti lascio tra un post" di e con Federico Perrotta, Valentina Olla e Massimiliano Elia (27 dicembre - ore 20.30), lo spettacolo La Banda con Federico Perrotta e la Banda Musicale Dalerci (28 dicembre - ore 20.30), la tradizionale rassegna brassicola all'ex Mercato Ortofrutticolo, tanta musica di qualità con il Tributo a Gaber ed Enzo Jannacci a cura di Bayou Club Events e Piccola Orchestra Goganga (teatro civico 29 dicembre ore 21), e gli spettacoli itineranti con le "Fontane danzanti". Un vero e proprio imperdibile show di luci e colori quello in programma oggi - martedì 27 dicembre, ore 18, 18.50 e 19.40 in Piazza Sulis, fronte Alberghiero - mercoledì 28 e giovedì 29 (stessi orari) in Piazzale Lo Quarter. Di seguito tutti gli eventi in calendario ad Alghero fino al 29 dicembre.



Martedì 27 dicembre



Ore 18.00 | ore 18.50 | ore 19.40

FONTANE DI LUCE | spettacolo

DOVE: Piazza Sulis (fronte Alberghiero)





Dalle ore 18.30

Birralguer Winter Edition | Mercato della birra artigianale e del cibo da strada

A cura dell’Associazione Beach Group Alguer

DOVE: Ex Mercato Ortofrutticolo



Ore 19.00

I martedì del Verdi | Concerto

A cura dell’Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi

DOVE: Sala Conferenze Lo Quarter (II piano)





Ore 20.30

Ti lascio tra un post. Varietà d’amore di ieri, oggi e domani |

Elia. Regia di Piero Di Blasio

Con Federico Perrotta e Valentina Olla. Con Massimiliano

spettacolo teatrale

DOVE: Teatro Civico Gavì Ballero - spettacolo ad ingresso gratuito su prenotazione presso Ufficio informazioni turistiche via Cagliari 2



Mercoledì 28 dicembre



Dalle ore 16.30 alle ore 18.00

Caccia al rosso | Gioco-visita | Attività per famiglie e bambini dai 5 agli 11 anni

A cura della Cooperativa Mosaico

nell’ambito del Fondo per il funzionamento dei Piccoli Musei

DOVE: MACOR Museo del Corallo

PRENOTAZIONI: Prenotazione al numero +39 079 413 4690

orari di apertura MACOR – www.museialghero.it



Ore 18.00 | ore 18.50 | ore 19.40

FONTANE DI LUCE | spettacolo

DOVE: Piazzale Lo Quarter, Largo S. Francesco



Dalle ore 18.30

Birralguer Winter Edition | Mercato della birra artigianale e del cibo da strada

A cura dell’Associazione Beach Group Alguer

DOVE: Ex Mercato Ortofrutticolo



ore 19.30

Concerto per il trentennale | Concerto tradizionale con esibizione cori

A cura dell’Associazione Akademina Cantus et Fidis Coro Matilde Salvador

DOVE: Chiesa di San Michele



ore 19.30

Parsifal | Première cinematogra ca

A cura dell’ Argonauti Association APS di Alghero

DOVE: Sala Conferenza Lo Quarter



Ore 20.30

La Banda | Spettacolo di Pierpaolo Palladino

con Federico Perro a e la partecipazione del Maestro Vincenzo Meloccaro, regia di Manfredi Rutelli,

con la partecipazione della Banda Musicale A. Dalerci.

DOVE: Teatro Civico Gavì Ballero - spettacolo ad ingresso gratuito su prenotazione presso Ufficio informazioni turistiche via Cagliari 2



Giovedì 29 dicembre



Dalle ore 10.00 alle 12.00

Sculture da viaggio nel mondo | attività per bambini 9/12 anni

costruzioni di sculture giganti

A cura di Annalisa Masala operatore certi cato Metodo Bruno Munari©

nell’ambito del Fondo Cultura 2021

DOVE: MUSA Museo Archeologico della Ci à

PRENOTAZIONI 349 0096016



Ore 18.00 | ore 18.50 | ore 19.40

FONTANE DI LUCE | spettacolo

DOVE: Piazzale Lo Quarter, Largo S. Francesco



Dalle ore 18.30

Birralguer Winter Edition | Mercato della birra artigianale e del cibo da strada

A cura dell’Associazione Beach Group Alguer

DOVE: Ex Mercato Ortofrutticolo



ore 21.00

Tributo a Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci | concerto omaggio ai due artisti

A cura della bayou Club events e della Piccola Orchestra Goganga

DOVE: Teatro Civico Gavì Ballero

Biglietti su circuito Ticketone o presso Atelier 3 via Carlo Alberto 84