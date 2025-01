Cor 29 dicembre 2022 Natale in Folk a Tortolì Nel cuore di Tortolì il 30 dicembre va in scena una serata all´insegna della tradizione. La meravigliosa sfilata dei gruppi folk di Tortolì e provenienti vari centri della Sardegna per la via centrale della città incanterà il pubblico con i loro caratteristici costumi sardi



TORTOLI' - E' tutto pronto per la manifestazione Natale in Folk. Nel cuore di Tortolì il 30 dicembre va in scena una serata all'insegna della tradizione. La meravigliosa sfilata dei gruppi folk di Tortolì e provenienti vari centri della Sardegna per la via centrale della città incanterà il pubblico con i loro caratteristici costumi sardi. Prenderà il via alle 17:30 dallo storica via Corso Umberto e si concluderà nel viale Monsignor Virgilio.



Il fulcro dell'evento sarà il centrale piazzale Multipiano, dove a intrattenere i presenti ci penseranno l'artista Giuliano Marongiu, la cantante Laura Spano, il gruppo Incantos e il musicista Peppino Bande che si esibiranno in spettacoli musicali. Ciliegina sulla torta la rassegna di canto a chitarra. Il tutto condito da canti e balli tradizionali. La serata è organizzata dall'associazione Sardinia Folk, è patrocinata dalla Regione Sardegna e dal Comune.