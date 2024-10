S.A. 6 gennaio 2023 Festa per la Befana dei Pompieri ad Alghero Alle 17,30 ci sarà lo spettacolo “Quei due furbacchioni di Volpe Zigrino e Lupo Isengrino”, a seguire l’arrivo della Befana dei vigili del fuoco che si calerà in volo dalla Torre di San Giovanni



ALGHERO - Ritorna ad Alghero l'appuntamento con la Befana venerdì 6 gennaio alle ore 17,30, al largo San Francesco, davanti alla Torre di San Giovanni. L'evento è organizzato dalla Piccola Nuova Compagnia con la partecipazione straordinaria dei Vigili del fuoco e il Patrocinio della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero.



Si terrà un’intera serata di divertimento per i bambini e le loro famiglie. A partire dalle 17 si potranno ritirare i biglietti numerati per l’estrazione dei premi.



Alle 17,30 ci sarà lo spettacolo “Quei due furbacchioni di Volpe Zigrino e Lupo Isengrino”, a seguire l’arrivo della Befana dei vigili del fuoco che si calerà in volo dalla Torre di San Giovanni e distribuirà caramelle, cioccolati e dolci per tutti. Subito dopo verranno estratti 35 biglietti. La serata sarà accompagnata da musiche e canzoni.