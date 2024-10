S.A. 7 gennaio 2023 Basket, i vincitori del Trofeo della Befana Concluso il Trofeo della Befana 2023 organizzato dalla Pallacanestro Alghero 1986 con tre categorie presenti: Aquilotti e Gazzelle, Under 13 e Under 15. Tutti i risultati



ALGHERO - Si è concluso il 1° Trofeo della Befana 2023 organizzato dalla Pallacanestro Alghero 1986 con tre categorie presenti: Aquilotti e Gazzelle, Under 13 e Under 15. Tutti i partecipanti hanno avuto in omaggio la maglietta ricordo. Le gare hanno avuto inizio alle ore 10 per teminare, dopo una piccola pausa pranzo, alle ore 18 dopo belle e combattute gare.



Nella Categoria Aquilotti-Gazzelle hanno partecipato quattro squadre e ha avuto la meglio la squadra de “I Campioni” formata da Zoagli Emilio, Altana Gioele, Fresu Gabriele e Pintus Luca. I quattro giovanissimi atleti hanno battuto in finale ”le Migliori” Peana Serena, Cantoni Siria e Chiarenza Cleide; tutti atleti della Pallacanestro Alghero. Nella Categoria Under 13, sono state sei le formazioni in campo e ha prevalso la squadra dei “Taskich” formata da atleti della Coral Alghero: Bardino Mattias, Baccanti Matteo, Sau Filippo e Morette Lelio. I vincitori si sono aggiudicati una cena per 4 presso Doppio Malto.



Anche nella Categoria Under 15 M. hanno preso parte 6 formazioni con gli “As..Intomatici “ che hanno fatto propria la finale in una gara intensa. La squadra formata da atleti della Coral Alghero con Fois Alessandro, Bardino Eros e Marti Daniele vince una cena per 4 presso Doppio Malto. Muglia Yanik per U15 e Veronese Mattia U13 si sono aggiudicati la gara di tiro da 3 Punti e Federico Sechi e Niolu Gabriele sono stati votati dagli atleti partecipanti MVP del Torneo. La Pallacanestro Alghero ringrazia i propri dirigenti impegnati in campo e gli sponsor Doppio Malto, Farmacia Cabras , Pizzeria d’Asporto Kennedy, Bar Caffè G&G e Pizzeria Aragon.