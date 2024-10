G.P. 15 gennaio 2023 Sardegna, arriva l´inverno



Cambio di clima veloce dopo una prima metà di stagione quasi primaverile. In Sardegna arriva l´inverno, si abbasseranno le temperature e poi temporali e neve. Evoluzione incerta, però sicurament per un periodo non si potranno fare bagni al mare come durante il mese di dicembre e inzio dell'anno