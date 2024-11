Cor 19 gennaio 2023 Covid: 162 positivi e 3 decessi Si tratta di un uomo di 64 anni e una donna di 95, residenti nella provincia di Oristano; una donna di 91 anni, residente nella provincia di Sassari. Questi i dati delle ultime 24 ore in Sardegna



CAGLIARI - In Sardegna si registrano oggi 162 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 139 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1389 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 7 ( - 1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 100 ( - 1 ). 4084 sono i casi di isolamento domiciliare ( - 149 ). Si registra il decesso di 3 persone: un uomo di 64 anni e una donna di 95, residenti nella provincia di Oristano; una donna di 91 anni, residente nella provincia di Sassari.