Isola sotto la neve, disagi nel Nuorese: allerta

CAGLIARI - Disagi nelle strade della Sardegna a causa del maltempo. L'Isola è divisa in due dopo la fitta nevicata caduta nella zona di Campeda. Traffico bloccato sulla 131, all’altezza di Macomer, e rallentamenti e blocchi anche sulla Statale 389.



Il Nuorese si è svegliato imbiancato e sono tanti i paesi che hanno chiuso le scuole, tra questi: Fonni, Desulo, Gavoi, Ollolai, Bitti, Lanusei e Villagrande.



Sempre nel Nuorese diversi centri sono senza elettricità e a Desulo sono saltate anche le linee telefoniche. Intanto la Protezione civile ha prorogato sino alle 15 di sabato 21 gennaio l'allerta meteo di codice giallo per rischio idrogeologico sulla Gallura e l'area di Flumendosa-Flumineddu e per rischio idraulico e idrogeologico su Campidano, Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.



