Riconoscimento Oss, nuove linee guida

CAGLIARI - Approvate le “Linee guida per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) da parte dei diplomati e delle diplomate presso gli Istituti Professionali (IP)”. Lo ha deciso la Giunta regionale, nell’ultima seduta, su proposta dell’assessore del Lavoro, Ada Lai.



«L’Oss è una figura dedicata alle attività di assistenza di base - sottolinea Lai - indispensabile all'interno del sistema dei servizi sanitari, socio-assistenziali e socio-sanitari. Con l’invecchiamento progressivo della popolazione il loro ruolo assume sempre più una rilevanza sociale per il supporto al benessere delle persone bisognose di cura. E’ dunque ormai necessario aumentare le possibilità di accesso alla professione, integrando con questo provvedimento le azioni già intraprese dall’Assessorato al Lavoro, per rispondere alle richieste provenienti dal mercato del lavoro».



La delibera, frutto di un lavoro di raccordo e collaborazione tra le Direzioni Generali degli Assessorati del Lavoro, della Sanità e dell’Ufficio Scolastico Regionale, porta anche la Sardegna nel novero delle Regioni che garantiscono il riconoscimento dei crediti già acquisiti, definisce i percorsi possibili per raggiungere tale obiettivo e assicura tale possibilità agli aventi diritto con una specifica riserva di posti. Il lavoro di raccordo e collaborazione tra le Direzioni proseguirà per l’elaborazione delle ulteriori indicazioni operative utili alla piena applicazione del provvedimento.