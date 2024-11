S.A. 13 febbraio 2023 A Sorso esplode il Carnevale L´appuntamento è per sabato 18 febbraio e martedì 21, alle ore 15:30 nel Parco di via Marina. Anteprima il 15 febbraio con il Carnevale degli animali



SORSO - L'Amministrazione comunale di Sorso in collaborazione con le associazioni del territorio, CCN, Bench Press, Only Events, Quadrifoglio, Associazione culturale Billellera e Gruppo Scout Agesci Sorso 1, organizza il Carnevale dei bambini. L'appuntamento è per sabato 18 febbraio e martedì 21, alle ore 15:30 nel Parco di via Marina, con musica, spettacoli, animazione, frittelle e zucchero filato ad accompagnare la sfilata delle mascherine.



E come anteprima, mercoledì 15 febbraio, alle 17.00, l’invito è alla Biblioteca comunale Salvatore Farina per il Carnevale degli animali, una serata all’insegna della creatività per disegnare e ritagliare maschere a tema (Informazioni e prenotazioni 0793391326 | biblioteca.farina@comune.sorso.ss.it