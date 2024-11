S.A. 13 febbraio 2023 Alghero annuncia la Summer Ryanair Presentazione ufficiale dei voli della compagnia aerea irlandese della prossima stagione estiva in programma mercoledì 15 febbraio all´Aeroporto Riviera del Corallo. Attese poche novità rispetto al network del 2022



ALGHERO - Ad Alghero è tempo di "Summer" con la presentazione ufficiale dei voli targati Ryanair della prossima stagione, in programma mercoledì 15 febbraio all'Aeroporto Riviera del Corallo. Sogeaal e Ryanair, dunque, sono pronte a rilanciare la programmazione 2023 e a sfidare le avversità invernali tra la continuità territoriale in stallo e le polemiche sugli ammortizzatori sociali ai dipendenti.



Per la nuova "Summer" il network della compagnia low cost irlandese non dovrebbe riservare molte sorprese rispetto al 2022, confermandosi vettore leader sullo scalo Riviera del corallo. Fino ad ora le uniche novità già svelate dal vettore irlandese riguardano i collegamenti con Billund e Venezia (che sostituisce Treviso).



Anche per quanto riguarda l'operativo globale dallo scalo di Alghero non dovrebbero esserci troppe novità rispetto alla Summer 2022, quando erano 38 le destinazioni in totale, di cui 22 internazionali e 16 domestiche, con 17 Paesi collegati. Tra queste Bordeaux, Budapest, Londra, Dublino, Cork, Barcellona El Prat, Memmingen, Bratislava (tutte Ryanair), Bucarest (Wizzair) e Nizza (Easyjet).



ultimo aggiornamento ore 17.35